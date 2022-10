La Stampa sulla sfida Leao-Radonjic: "Un duello in punta di dribbling"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna de La Stampa sottolinea un aspetto della sfida tra Torino e Milan a partire da uno dei duelli a distanza che caratterizzerà la contesa, quello tra Rafael Leao e Nemanja Radonjic. Il titolo proposto recita: "Un duello in punta di dribbling, Toro-Milan accende lo show". Domani sera all'Olimpico Grande Torino si sfideranno due delle squadre che dribblano di più in campionato: i rossoneri sono la prima squadra per dribbling medi a partita, ben 8,16, mentre il Torino si posiziona in quarta piazza. Ciò è dovuto soprattutto alle giocate e all'imprevedibilità di Leao, per il Milan, e di Radonjic per il Torino. I due calciatori sono rispettivamente quarto e terzo nella graduatoria che raccoglie i giocatori che hanno tentato più dribbling: il portoghese ne ha fatti registrare 35, uno in meno del serbo che sfiderà domani.