La Stampa sulla vittoria dell'Italia: "L'Europa siamo noi"

"L'Europa siamo noi" scrive La Stampa in apertura sulla vittoria dell'Italia agli Europei. Grande successo della formazione azzurra guidata da Roberto Mancini. Una vittoria attesa 53 anni. Trionfo a Wembley contro l'Inghilterra. L'Italia lotta e vince contro gli inglesi, andati in vantaggio dopo appena 2 minuti. Vittoria per 4-3 ai calci di rigore: decisive le parate di Donnarumma.