La Stampa: "Tanta Inter". Sotto di due gol, rimonta il Milan e vince il derby

"Tanta Inter". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa questa mattina in edicola in riferimento al derby vinto dai nerazzurri: "Sotto di due gol rimonta il Milan, conquista un derby spettacolare e aggancia la Juve in vetta. Ibrahimovic orienta il primo tempo, nell'intervallo arriva la scossa e i nerazzurri ribaltano la scena".