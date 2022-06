La Stampa titola: "Asta per Renato Sanches, c'è la Juve tra Milan e Psg"

MilanNews.it

Nella giornata di ieri era filtrata l'indiscrezione dell'inserimento di una terza squadra, italiana, nella corsa a Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. La Stampa oggi in edicola titola così: "Asta per Renato Sanches, c'è la Juve tra Milan e Psg". Il club in questione sarebbe la Juventus, pronta a rovinare i piani di Maldini e Campos su Sanches. Il giocatore sembrava ormai destinato a vestire rossonero ma l'immobilismo per i rinnovi della dirigenza ha dato margine ad altre società di inserirsi nella corsa, come Psg e Juve.