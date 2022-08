La Stampa titola: "Il Milan riparte con una vittoria. Rebic-show in attesa dei bomber"

MilanNews.it

Anche La Stampa, logicamente, dedica spazio alla vittoria del Milan nella prima giornata di campionato contro l'Udinese. Questo il titolo: "Il Milan riparte con una vittoria. Rebic-show in attesa dei bomber". I friulani spaventano il Milan in apertura e chiusura di primo tempo, ma nella ripresa i Campioni d'Italia chiudono ogni tipo di discussione e regalano un poker ai propri tifosi. Sugli scudi Ante Rebic che si prende la scena e l'attacco del Milan con una doppietta, in attesa del ritorno di Giroud, Ibra e dell'ambientamento di Origi.