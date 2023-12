La stoccata del Giornale: "Rossoneri senza difesa e con dirigenti inesperti"

Il Milan è entrato in un "vicolo cieco", così Il Giornale chiama il periodaccio rossonero questa mattina. Un momento in cui i rossoneri sono spaesati a livello di gioco, con tanta confusione tattica che parte da Pioli, ma anche a livello mentale: una prova sono i troppi cartellini e soprattutto i troppi cartellini rossi. Ma oltre a questo ci sono anche altri fattori che incidono.

Il Giornale completa il suo titolo così: "Rossoneri senza difesa e con dirigenti inesperti. Così pure Ibra non basta". Il quotidiano generalista rifila una stoccata ai piani alti di Casa Milan: lì, secondo il pezzo, non c'è nessuno che abbia l'esperienza adeguata per un club come il Milan e soprattutto per un club come il Milan in un momento di crisi come questo. Manca poi il famoso uomo di campo che possa fungere da collante tra squadra e società: Ibra potrebbe esserlo, sì, ma anche lui comunque non ha la bacchetta magica.