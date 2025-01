La suggestione del CorSera: "Il Milan ci prova per Dani Olmo"

Dalla Spagna, in questo inizio di anno, sono arrivate ufficialità importanti sul futuro di Dani Olmo, calciatore che ha passato la prima metà di stagione nel Barcellona. Con la mezzanotte del nuovo anno, il trequartista spagnolo non è più un giocatore blaugrana e la stessa sorte è capitata al compagno Pau Victor. La decisione l'ha presa LaLiga dal momento che la società catalana non ha risolto le inadempienze finanziarie necessarie per il tesseramento di questi due calciatori che, al momento, risultano senza squadra.

Il Barcellona si è appellato alla Federazione e la risposta definitiva arriverà domani 3 gennaio. Intanto con un gioiello come Dani Olmo potenzialmente libero a parametro zero, in giro per l'Europa si sogna. E lo fa anche il Milan. La suggestione è riportata direttamente dall'edizione odierna del Corriere della Sera che scrive così: "Dani Olmo, il Milan ci prova". Il club rossonero monitora la situazione da vicino. A margine di questo viene segnalato anche che lo spazio in squadra si troverebbe facilmente: se arrivassero offerte per Okafor o Jovic, di certo non si alzerà un muro per trattenerli.