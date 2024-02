La suggestione di Tuttosport: "Idea Di Gregorio se parte Maignan"

Mike Maignan è al centro delle chiacchiere degli ultimi giorni, non solo per alcuni errori nelle ultime partite, ma anche per la situazione legata al rinnovo di contratto. Il portiere francese ha un accordo che scade nel 2026 e il club rossonero vuole evitare di arrivare in extremis a giocarsi il futuro con Magic Mike. Il "problema" è che per blindare Maignan servono almeno 7-8 milioni e non ci si può avvalere nemmeno dei benefici del Decreto Crescita. Dunque una trattativa che si preannuncia non impossibile, ma comunque complicata.

Per questo motivo oggi Tuttosport parla di un'alternativa che sarebbe finita nelle mire del Milan, nel caso le cose con Maignan non si evolvessero nel prossimo futuro: "Idea Di Gregorio se parte Maignan". Il portiere del Monza è uno dei migliori portieri di questa stagione, a livello di rendimento. Addirittura a inizio gennaio era finito nel mirino del Newcastle ma aveva declinato l'offerta preferendo pensare in estate a un salto in una big. Intanto si può ipotizzare un prezzo di 20 milioni per il suo cartellino.