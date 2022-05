La Verità in prima pagina: "Dopo il trionfo in casa Milan, scoppia la bomba Maldini"

MilanNews.it

"Dopo il trionfo in casa Milan, scoppia la bomba Maldini" è il titolo nel taglio basso della prima pagina de La Verità dove si legge i perché dello sfogo del dirigente rossonero. Paolo Maldini, ds nonché bandiera del Milan, ha rilasciato una dura intervista a La Gazzetta dello Sport in cui afferma che il closing fra Elliott e RedBird sta creando problemi sui rinnovi dei contratti. In questa fase, le dinamiche finanziarie sono contrapposte a quelle sportive.