L’edizione odierna del QS dedica ampio spazio in prima pagina alla sfida di ieri tra i bianconeri di Sarri e i rossoneri di Pioli. "CR7 tradisce, la Juventus no", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge, sempre a proposito della squadra juventina: "Va in finale di Coppa Italia con lo 0-0. Milan in dieci dal 16esimo".