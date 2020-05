Anche l’edizione odierna del QS, nella sua apertura, pone l’accento sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. "Tegola Milan. Ibra ko in allenamento", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio alto: "Rischia uno stiramento e la stagione già finita". Rossoneri in ansia: gli esami a cui si sottoporrà lo svedese chiariranno la portata del problema fisico.