Le accuse di Fonseca scuotono il Milan. La Gazzetta in primo piano lo definisce "Il picconatore"

vedi letture

Quanto detto mercoledì sera dall'allenatore del Milan Paulo Fonseca non può di certo passare in secondo piano, anche perché è stato ancora una volta confermato che le cose dalle parti di Milanello non sembrerebbero andare come allenatore, e proprietà, vorrebbero.

Considerato il massimo e smisurato, a questo punto, appoggio della società, l'allenatore portoghese ha deciso di prendere ancora una volta in mano le redini della situazione, scuotendo il Milan nella speranza che le cose possano andare per il verso giusto anche questa volta, un po' come successo con Leao. Carattere forte e deciso quello che il lusitano sta utilizzando nella sua esperienza rossonera, al punto che questa mattina in primo piano La Gazzetta dello Sport l'ha definito "Il picconatore".