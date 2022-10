Le aperture in Inghilterra: Potter fa volare il Chelsea, Milan ko

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, si parla della vittoria del Chelsea sul campo del Milan, con i Blues a un passo dalla qualificazione. Un gol di Jorginho su rigore e una rete dell'ex Aubameyang fanno volare la squadra di Potter. Non è andato oltre lo 0-0 il City in casa del Copenhagen, con Guardiola che ha risparmiato Haaland.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Express: "Out of control"

Mirror Sport: "Slick and tired"

The Star Sport: "Head Auba heels"

The Daily Telegraph: "Jumping for joy"