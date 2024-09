Le mosse tattiche di Inzaghi e Fonseca, la Gazzetta: "Ti faccio una sorpresa"

vedi letture

Spesso viene detto e ribadito, il derby non è mai una partita come le altre. Anche se nel caso della sfida tra Inter e Milan, negli ultimi anni, si sta ripetendo sempre lo stesso copione: i nerazzurri che vincono e i rossoneri che si leccano le ferite. Eppure, anche dopo sei incroci persi consecutivamente, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi studia delle mosse per far cadere nuovamente il Diavolo; a maggior ragione delle innovazioni tattica le ha pensate anche Paulo Fonseca che non solo deve invertire il trend nella stracittadina ma deve anche salvare il suo lavoro, enormemente a rischio.

E così oggi la Gazzetta dello Sport titola sulle scelte dei due allenatori: "Ti faccio una sorpresa". Si legge: "Inzaghi studia il colpo a sinistra e Fonseca cambia, ecco il 4-4-2". Nel sottotitolo le pensate dei due tecnici vengono chiarite meglio: "Dimarco attaccante e l'asse con Bastoni, il doppio centravanti la novità rossonera: così i due tecnici hanno preparato la partita".