Le pagelle di Kalulu: "alla Baresi", Barrow e Arnautovic annullati

Altra grande prestazione di Pierre Kalulu, ormai pilastro di una difesa in costante miglioramento. Non mancano gli elogi per il centrale classe 2000: Tuttosport paragona l'uscita palla al piede "alla Baresi", voto 7. La Gazzetta dello Sport aggiunge che è in "crescita verticale: anticipa, vince i duelli fisici e riparte in contropiede". Voto 7 anche per la rosea. Stesso voto anche per Tuttomercatoweb.com e QS. Per il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, invece, il voto è 6,5. Di seguito, i voti dei giornali a Kalulu:

MilanNews.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

Gazzetta: 7

Tuttosport: 7

QS: 7

CorSport: 6,5

CorSera 6,5