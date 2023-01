Le pagelle di Pioli: la cura è stata peggio della malattia, confusione più totale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Disfatta storica per il Milan e per Pioli, che perde in casa con un netto 2-5 contro il Sassuolo di Dionisi. La Gazzetta, ma anche la redazione di MilanNews.it, confermano la poca lucidità dell'allenatore rossonero in panchina, che prende 3 pesante. "Sembra una crisi di rigetto", scrive la rosea. I restanti quotidiani sportivi bocciano gravemente Pioli con un 4 in pagella. "La cura è stata peggio della malattia", scrive il Corriere dello Sport. Le pagelle:

Tuttosport: 4

Gazzetta: 3

CorSport: 4

CorSera: 4

MN: 3