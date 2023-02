Le parole di Marchegiani in prima pagina su Tuttosport: "Milan, senza Kessie non hai più una difesa"

MilanNews.it

L'ex portiere e noto commentatore televisivo Luca Marchegiani è stato intervistato questa mattina da Tuttosport per dire la sua su Milan e Inter in vista dell'imminente derby di Milano. Nella prima pagina del quotidiano, questa mattina viene riportata una sua citazione: "Milan, senza Kessie non hai più una difesa". E nel sottotitolo ciò viene approfondito: "Pobega non è ancora al livello dell'ivoriano".