Le parole di Scaroni secondo Gazzetta: "Milan, uniti ci rialziamo!"

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Scaroni è stato ieri a Milanello, insieme all'ad Giorgio Furlani, il dt Paolo Maldini e Ricky Massara. Lo ha riportato ieri Sky e questa mattina la Gazzetta dello Sport che ha voluto titolare con il senso delle parole che avrebbe detto il presidente del Milan alla squadra: "Milan, uniti ci rialziamo!". Secondo la rosea il discorso di Scaroni alla squadra è suonato più o meno così: "Abbiamo grande fiducia in voi. Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi". Una dimostrazione di affetto e di fede ma soprattutto di unità con tutti gli stati generali rossoneri che sono scesi affianco dei giocatori e dell'allenatore in un momento molto complicato e alla vigilia di un derby che pesa come un macigno.