Le prime pagine dei principali quotidiani italiani: Pavlovic c'è, rilancio Fofana

vedi letture

Come è giusto che sia durante i Giochi Olimpici, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono monopolizzate dalle gesta e dalle imprese degli atleti italiani a Parigi 2024, specialmente oggi che si celebra il primo oro azzurro con Nicolò Martinenghi nel nuoto. Eppure lo spazio dedicato al calciomercato c'è sempre. E anche nelle aperture di questa mattina si parla di Milan, dal momento che i rossoneri stanno sferrando l'accelerata decisiva per un doppio colpo difensivo.

Sulla Gazzetta dello Sport, in taglio basso, viene titolato così: "Fonseca ora ci siamo, c'è Pavlovic per te. Il difensore in arrivo". Il Salisburgo si è infine arreso di fronte all'insistenza e all'offerta rossonera. Anche il Corriere dello Sport propone il club di via Aldo Rossi in prima pagina e scrive in taglio laterale: "Fofana: il Milan rilancia". E quindi viene aggiunto: "Offerta da 18 milioni al Monaco per avere il mediano". Tuttosport non fa riferimenti ai rossoneri, mentre il QS celebra gli 80 di Adriano Galliani, che si festeggeranno domani: "Galliani 80 anni, fra Milan e Monza. Domani l'ad taglia un traguardo speciale. Da Sacchi a Nesta, quante idee vincenti".