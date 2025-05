Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia

Il tema allenatori è quello che sta facendo più discutere al momento in Serie A, a soli tre giorni dal termine del campionato 2024/2025. Tra le big - ma non solo - praticamente nessuna squadra è ancora certa al 100% di chi sarà il suo allenatore per la prossima stagione, con ancora tante incognite che si mettono di traverso. Eppure tempo da perdere non ce n'è e sarà necessario per questi club, Milan in primis, trovare un'adeguata soluzione. Questa mattina si parla di questo nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia.

Il tema Milan è trattato ampiamente sulla Gazzetta dello Sport che oggi mette in rilievo un nome nuovo, dopo che i giorni scorsi ha parlato di Italiano, Motta e Mancini: si tratta dell'ex Massimiliano Allegri. Scrive la rosea oggi in prima pagina: "Il Milan punta Max. Il Diavolo tenta il colpo Allegri". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Tare vuole superare la concorrenza. Ma deve fare in fretta". Né Tuttosport né il Corriere dello Sport, pur parlando di allenatori, citano il club rossonero nelle prime pagine. Lo fa invece il QS che scrive: "Il Milan aspetta il sì di Italiano. Ma c'è il piano B". Nel sottotitolo: "Il tecnico del Bologna è una delle prime scelte. Pure Thiago Motta candidato per la panchina".