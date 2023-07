Le prime pagine dei quotidiani sportivi: nuovi nomi per l'attacco. Pobega, ritorno di fiamma del Torino

MilanNews.it

Oggi tutti e tre i principali quotidiani sportivi italiani parlano del mercato rossonero in prima pagina: chi del mercato in entrata (con nuovi nomi), chi di quello in uscita. La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Mehdi Taremi come alternativa concreta per l'attacco rossonero: "Milan, opzione Taremi", si legge sulla rosea. Le quotiazioni dell'iraniano starebbero salendo dalle parti di via Aldo Rossi. Sempre di attacco si parla sul Corriere dello Sport che propone un nome mai fatto fino a questo momento: "Il Milan si lancia sul baby Emegha"; si tratta di un classe 2004 olandese che quest'anno, allo Sturm Graz in Austria, ha segnato 10 gol.

E' un pallino di Moncada. Infine Tuttosport parla del mercato in uscita e dell'asse Milano-Torino: "Pobega, il Toro ci riprova". Secondo le indiscrezioni Juric vorrebbe riportare il centrocampista rossonero all'ombra della Mola, sponda granata. In quest'ottica potrebbe anche profilarsi uno scambio con Singo che, invece piace al Milan: nel mirino del Torino anche Messias.