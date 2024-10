Le proprietà straniere si prendono il calcio. Il CorSport: "Benvenuti in MLSerie A"

Gli americani hanno colonizzato la Serie A, ed è per questo che questa mattina in edicola, con una vena un po' ironica, Il Corriere dello Sport ha titolato "Benvenuti in MLSerie A". Sono infatti 8 le proprietà a stelle e strisce in Italia, tra le quali anche quella del Milan, che potrebbero presto diventare nove.

Stando al quotidiano, infatti, il Monza potrebbe essere la nona squadra italiana ad essere gestita da una proprietà americana nel momento in cui Mario Joseph Gabelli, fondatore di Gamco Investors, società di New York che gestisce circa 31 miliardi di dollari, concludesse l’acquisizione del club che in primavera era stato molto vicino a finire nelle mani di Orienta Capital Partners.

In conclusione di questo discorso, Il Corriere dello Sport analizzando prima il caso del Genoa con 777Partners, ha poi parlato delle vere o presunte voci legate alle proprietà di Roma e Milan, scrivendo: "[...]a Roma c’è chi si dice pronto a scommettere su un addio di Friedkin qualora il progetto dello stadio di Pietralata non andasse a buon fine (il predecessore Pallotta mollò dopo il pantano di Tor di Valle), ma dal club giallorosso hanno sempre smentito questa versione rinnovando a più riprese l’impegno dei proprietari come «custodi del club». Non è escluso dai rumors il Milan, altro feudo statunitense. Di sicuro entro il 31 agosto RedBird dovrà rimborsare Elliott del prestito erogato due anni fa per l’acquisizione del club (circa 680 milioni inclusi gli interessi)".