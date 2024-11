Le scelte di Fonseca. Il CorSport: "Emerson out, spazio a Calabria. Theo a sinistra"

Paulo Fonseca rispetto a sabato pomeriggio contro la Juventus cambierà tanto, un po' per necessità, viste le assenze, un po' per permettere a qualcuno di rifiatare. Il lusitano opterà dunque questa sera per un ampio, e rischioso, turnover, anche se ieri in conferenza stampa ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva in merito.

L'impressione, però, è che il Milan di questa sera sarà tanto diverso rispetto alle ultime uscite, come confermerebbe la panchina di Leao e la titolarità di Abraham, che questa sera a Bratislava prenderà il posto di un Morata squalificato. Queste non sarebbero però le uniche novità di formazione nel Milan, visto che a destra non ci sarà Emerson Royal ma bensì il capitano Calabria. A riportarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport ("Emerson out, spazio a Calabria. Theo a sinistra").