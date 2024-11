Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Gabbia lavora da solo. Punta al recupero per i bianconeri"

vedi letture

Per questa sosta il gruppo squadra Milan è stato suddiviso in due gruppi: chi è partito con la rispettiva Nazionale, e stiamo parlando di ben 16 calciatori, chi invece è rimasto a Milanello per lavorare ed iniziare a preparare qualcosa in vista della partita di sabato prossimo contro la Juventus.

In quest'ultimo rientra Matteo Gabbia, che stando a quanto da lui stesso annunciato, avrebbe finalmente recuperato dal problema al polpaccio che nelle ultime settimane non gli ha permesso di scendere in campo. A fronte di questo il centrale del Milan non è ancora al 100%, motivo per il quale, stando a quanto scritto anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, "Gabbia lavora da solo a Milanello", con l'intento di farsi trovare pronto settimana prossima in occasione della delicatissima sfida contro la Juventus.