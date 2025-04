Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Oggi riprende la preparazione. Occhi su Maignan"

Dopo aver osservato un giorno di riposo dopo l'importante e convincente vittoria di Udine, il Milan tornerà a lavorare sui campi di Milanello per preparare nel migliore dei modi l'altrettanto delicata sfida in programma domenica sera contro l'Atalanta. Fatta eccezione per i lungo degenti Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek, Sergio Conceiçao avrà a disposizione praticamente tutti, con un'eccezione però.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Oggi riprende la preparazione. Occhi su Maignan", reduce dal durissimo colpo alla testa patito in seguito ad uno scontro di gioco con il compagno Alex Jimenez che venerdì sera l'ha costretto ad uscire dal campo del Bluenergy Stadium addirittura in barella.