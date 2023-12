Leao dopo un mese. Il CorSport titola: "Jolly Champions. Difesa, emergenza perenne"

Il punto infortuni all'antivigilia di Newcastle-Milan offre solo uno spunto: poco, rispetto a quanto si era sperato, ma comunque di valore se si considera il giocatore che il Diavolo recupera. Come infatti aveva confermato lo stesso Pioli dopo l'Atalanta, Rafael Leao tornerà tra i convocati. Il Corriere dello Sport oggi lo indica come il: "Jolly Champions". Il portoghese è assente da un mese e dopo un test amichevole con la Primavera di 40 minuti ieri a Milanello, è pronto a riprendersi la fascia sinistra.

Intanto il CorSport parla anche della situazione della difesa rossonera che è in "emergenza perenne". Nonostante si pensasse potesse farcela, Simon Kjaer rimane ancora indisponibile per la trasferta inglese e allunga i giorni del suo infortunio muscolare, nato come un affaticamento. Pioli non ha a disposizione neanche il giovane Simic, non inseribile in lista. Per questo ci sarà ancora Theo Hernandez al centro della difesa.