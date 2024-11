Leao e Kvaratskhelia sulla prima pagina di SPORT: "Un grande colpo"

Ma cosa ci fanno Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia, insieme, sulla prima pagina di un noto quotidiano sportivo spagnolo? Momento elogio per due dei giocatori più rappresentativi e forti della Serie A? No. Gli attaccanti di Milan e Napoli condividono oggi la copertina di SPORT perché sono entrambi obiettivi del Barcellona per il prossimo calciomercato.

Fallita la missione Nico Williams, il club blaugrana avrebbe spostato la sua attenzione sui due campioni del campionato italiano, al punto che questa mattina il quotidiano catalano ha titolato "Un grande colpo", perché che alla fine si decida di puntare su uno piuttosto che su un altro, Hansi Flick avrebbe comunque a disposizione un giocatore in grado di fare la differenza, in campionato ma anche e soprattutto in Europa.