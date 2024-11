Leao è la chiave rossonera: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Vittoria del Milan a Bratislava contro lo Slovan per 3-2. A decidere e indirizzare la sfida l'ingresso di Rafa Leao, inizialmente lasciato in panchina, che entra e segna il gol che di fatto tranquillizza i rossoneri dopo un primo tempo non in controllo come ci si auspicava. Per tale ragione questa mattina il portoghese è il protagonista di gran parte delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola e che parlano dei tre punti conquistati dal Milan in Champions League.

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle tre vittorie su tre delle italiane (oltre a MIlan anche Inter e Atalanta) e scrive: "Avanti tutte. Tre italiane da prime otto". Poi il focus sul Diavolo: "Salto Milan, Leao lo sveglia a Bratislava". Uguale il concetto espresso nell'apertura del Corriere dello Sport che titola: "Leao sveglia il Milan. Fonseca batte lo Slovan 3-2". Quindi c'è Tuttosport che recita così: "Leao stappa il Milan ed evita guai a Fonseca. A segno anche Pulisic e Abraham ma difesa horror". Infine il QS: "Leao entra e segna. Altro colpo per gli ottavi".