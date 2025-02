Leao fa mea culpa. Tuttosport riprende le parole del portoghese: "I colpevoli siamo noi"

Neanche il cambio di allenatore ed un calciomercato invernale importante hanno aiutato il Milan in questa stagione. Anzi, paradossalmente dalla fine di gennaio il Diavolo starebbe facendo addirittura peggio, considerate le due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione in Champions League per mano di un Feyenoord rimaneggiato.

Insomma, bisogna trovare dei colpevoli, perché è impossibile che questa sia la stessa squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in campionato. Un'idea Rafael Leao ce l'avrebbe, come riportato anche da lui stesso nel post partita del Dall'Ara. Riprendendo le parole del portoghese, Tuttosport ha questa mattina titolato "I colpevoli siamo noi", ma in effetti non potrebbe essere altrimenti, perché se neanche la scossa di un nuovo allenatore è stata in grado di cambiare l'inerzia di questa stagione una domanda me la farei.