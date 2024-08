Leao, Pulisic, Chukwueze e Jovic, la Gazzetta: "I divoratori di gol"

Nel corso della scorsa stagione, così come in questo precampionato, ci si è spesso domandati il perché non si puntasse sul tridente Chukwueze-Pulisic-Leao a prescindere, ma la partita di ieri contro il Torino ha messo in mostra che i tre, più uno, giocatori offensivi sono un lusso, e che che schierarli contemporaneamente in campo potrebbe rappresentare essere una sorta di arma a doppio taglio.

Poi ieri hanno offerto una prestazione che era l'opposto rispetto a quella che Fonseca, addetti ai lavori e tifosi si aspettavano, anche perché Leao e Chukwueze poco incisivi e molto statici, Pulisic a tratti irriconoscibile, soprattutto negli ultimi 20 metri di campo, e Jovic praticamente non pervenuto.

C'è dunque bisogno di cambiare qualcosa, e subito, anche sotto un punto di vista realizzativo, visto che questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport si è rivolto a questi quattro giocatori definendoli "I divoratori di gol", ovviamente in riferimento al fatto che ieri sera, soprattutto Leao, di occasioni per timbrare il cartellino ne hanno avute, ma inutile dire che non le hanno sfruttate.

Allo stesso tempo, però, c'è da dire che la rosea non addossa le colpe solo a questi "Fantastici 4", visto che più nello specifico secondo lei "il tutto sembra anche la conseguenza di una discreta mancanza di idee, o forse della voglia di mettere sul tavolo troppe idee."