Leao rischia. La Gazzetta: "Se non copre Rafa in panchina e spazio ai nuovi"

Co l'arrivo di giocatori come Joao Felix e Santiago Gimenez, Rafael Leao non sembrerebbe più avere il posto in squadra assicurato. O meglio, questo è quello di cui questa mattina ha scritto La Gazzetta dello Sport, titolando "Se non copre Rafa in panchina e spazio ai nuovi". Il numero 10 del Milan è stato messo spalle al muro da Sergio Conceiçao, che non gli chiederà assolutamente di cambiare il suo modo di giocare e di essere, ma lo spremerà a diventare un esterno in grado di fare ambo le fasi, sia quella offensiva che ovviamente difensiva.

Se da Leao non dovessero arrivare segnali di questo genere già dalla partita di sabato contro l'Empoli, non è da escludere che l'allenatore di Coimbra possa seriamente cominciare a valutare la panchina del connazionale, anche perché di alternative valide in quel ruolo ce ne sono.