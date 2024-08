Leao sotto processo. La Gazzetta: "Al Milan serve altro"

La prestazione di Parma non è stata all'altezza del numero che porta dietro le spalle. Escluso l'assist per il gol del pareggio di Pulisic, Rafael Leao nel corso dei 90 minuti del "Tardini" si è acceso ad intermittenza "graffiando" meno del previsto.

I difetti, scrive La Gazzetta dello Sport, sono sempre i soldi, con il portoghese che continua a non aiutare la squadra in fase di non possesso con il suo atteggiamento scanzionato che a volte irrita e che oramai non è più tollerato. Dopo gli errori sotto porta con il Torino, continua la rosea, al Tardini Leao non ha praticamente mai inquadrato la porta, e fa bene a dire che i calciatori di classe debbano rischiare, perché sennò rientrerebbero nella categoria dei "normali", ma allo stesso tempo conta la capacità di incedere, e la differenza essenziale con i campioni sta tutta qui.