Leao torna al gol, il CorSport: "Leao globale: un gol per ogni occasione"

Rafael Leao è tornato al gol. In ogni partita è l'uomo più atteso e, nonostante stia giocando bene da diverse partite con diversi assist forniti ai compagni, il portoghese ha scelto la vetrina europea per tornare a segnare. L'ultimo gol era stato segnato circa un mese fa in Coppa Italia contro l'Atalanta mentre l'ultima gioia in campionato risale addirittura al 23 settembre e questo, anche per la fiducia stessa del numero 10, è il prossimo tabù da sfatare. Intanto questa mattina il Corriere dello Sport parla di Leao e soprattutto parla del suo primato raggiunto con il gol contro il Rennes. Il titolo recita: "Leao globale: un gol per ogni occasione".

Con la rete in Europa League, il portoghese è diventato l'unico calciatore di Serie A in questa stagione ad aver segnato un gol in campionato, Champions, Coppa Italia ed Europa League: quattro competizioni differenti. A margine del pezzo, viene specificato ancora: "Motore dell'attacco contro il Rennes, Rafa si è tolto il peso anche di una lunga astinenza". E poi si fa riferimento alle sirene parigine: "Ora sul portoghese ci sono le attenzioni del Psg che perderà Mbappè".