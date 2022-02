Lega Serie A, CorSera: "Sul presidente è fumata nera. Ma Bonomi resta in corsa"

"Sul presidente è fumata nera. Ma Bonomi resta in corsa": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani dell'Assemblea di Lega Serie A dalla quale non è emerso il nome del nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino. Resta viva la candidatura di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ma ieri, per evitare di bruciare il suo nome, i presidenti che lo sostengono hanno preferito presentare scheda bianca.