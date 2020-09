Nell'edizione odierna in edicola, Libero fa il punto sul mercato in difesa del Milan. La dirigenza rossonera è fortemente interessata a Milenkovic e Fofana, giovani centrali di prospettiva che tuttavia hanno un costo elevato. Per entrambi, infatti, la richiesta dei club si aggira sui 30 milioni o più, numeri che allontanano il Milan da una possibile offerta.