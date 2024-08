Lo sbarco. La Gazzetta: "Oggi le visite di Vos: arriva per 3 milioni"

vedi letture

Silvano Vos si appresta ufficialmente ad essere un nuovo calciatore del Milan. Il 19enne ex Ajax è sbarcato nella serata di ieri a Milano per iniziare poi oggi la sua nuova avventura in rossonero. Il centrocampista olandese, riporta La Gazzetta dello Sport, arriva a titolo definitivo dall'Ajax per una cifra intorno ai 3 milioni di euro più bonus.

Questa mattina Vos svolgerà il consueto iter di visite mediche per poi firmare con il Milan un contratto dalla durata di cinque anni. Classe 2005, l'ex Ajax arriva al Milan dopo un'estate vissuta ai margini ad Amsterdam, nel corso della quale si è allenato con lo Jong Ajax, l'U23 dei Lancieri per intenderci, non tanto per scelta di Francesco Farioli, che ne apprezzava le qualità, quanto per alcuni problemi avuti nel corso della passata stagione con la dirigenza.

A fronte di questo l'impressione è che a Milano Vos possa partita proprio dal Milan Futuro di Daniele Bonera, iniziando così a conoscere un po' il calcio nostrano in Serie B, per poi tornare più di una volta utile a Paulo Fonseca nel corso già di questa questa stagione.