Lo scambio. La Gazzetta: "Abraham rossonero per Saelemaekers. Si tratta con la Roma"

Questo calciomercato estivo potrebbe terminare con un gran finale dalle parti di Casa Milan. Oltre ai discorsi in mediana, il Milan sarebbe tornato a lavorare anche sull'attaccante dopo che a Parma ci si è resi conto che Noah Okafor e Luka Jovic sono più giocatori da schierare a partita in corso piuttosto che titolari, soprattutto nel ruolo di prima punta quando parliamo dello svizzero.

Per questo motivo la dirigenza rossonera sarebbe tornata a guardarsi intorno, rivalutando seriamente la possibilità di accontentare Paulo Fonseca portando in rossonero Tammy Abraham. Scrive La Gazzetta dello Sport, che sarebbe ritornata dalle parti di via Aldo Rossi l'idea di scambio con la Roma che vedrebbe coinvolto l'attaccante inglese ovviamente ed Alexis Saelemaekers, con conguaglio economico a favore dei giallorossi (ancora da definire).

L'idea aveva già animato certe giornate di mercato, prima di finire un po' in disparte, ma per questo gran finale torna invece sotto i riflettori e l'impressione è che ci siano tutte le condizioni affinché possa esserci un lieto fine.