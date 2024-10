Lo sprone del CorSport: "Okafor per un posto da titolare con l'Udinese"

Al rientro dalla sosta il Milan affronterà in casa l'Udinese, una delle sue storiche bestie nere. Nell'ultimo incrocio tra le due squadre, però, andato in scena in Friuli, i rossoneri hanno avuto la meglio all'ultimo secondo in una partita segnata anche dagli insulti razzisti dei tifosi bianconeri nei confronti di Mike Maignan. A risolvere la contesa con una zampata quasi a tempo scaduto ci pensò l'attaccante svizzero Noah Okafor che potrebbe essere chiamato in causa anche fra otto giorni.

O almeno questo è ciò che pensa e scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Il titolo recita così: "Okafor per un posto da titolare con l'Udinese". Il calciatore ha momentaneamente detto addio alla sua Nazionale e in questi giorni potrà lavorare e mettersi a disposizione di Fonseca a 360 gradi. Dopo le negative prestazioni di Abraham, con tanto di comportamento errato nel superare le gerarchie sui rigori imposte dall'allenatore, l'inglese potrebbe partire dalla panchina e Okafor sarebbe chiamato ad affiancare Morata. Per lo svizzero, a oggi, solo 164 minuti giocati ma già un gol, nella prima giornata contro il Torino.