Lukaku ultima idea del diavolo. La Gazzetta: "Big Rom in prestito, Conte permettendo"

Ieri sera Sky Sport ha riportato di un interesse del Milan per Romelu Lukaku e questa mattina la Gazzetta dello Sport ha confermato questa indiscrezione. I rossoneri cercano una nuova punta e fin qui non c'è nulla di nuovo, dal momento che è noto e risaputo che il principale obiettivo di questa campagna acquisti rossonera sarà il nuovo centravanti. La novità è senza dubbio il nome del belga ex Inter che ha vissuto la sua ultima stagione in prestito alla Roma concludendo con 21 gol complessivi.

La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "L'ultima del Diavolo, Lukaku. Nuova idea Milan, Big Rom in prestito. Conte permettendo". Nel sottotitolo viene fatta un po' di chiarezza sulla situazione globale: "Non solo il Napoli sul belga, tornato al Chelsea. Una scelta clamorosa: ex Inter e rivale di Ibra". Nell'ultima stagione all'ombra del Colosseo, Lukaku ha guadagnato 7.5 milioni ma potrebbe essere una soluzione meno dispendiosa rispetto a quelle che portano a Sesko, Zirkzee o Gimenez. In ogni caso se arrivasse il belga, con lui potrebbe approdare in rossonero anche un profilo più giovane.