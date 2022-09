Maignan ai box, Tuttosport: "Pioli è convinto: Tata sa come si fa"

MilanNews.it

"Pioli è convinto: Tata sa come si fa", titola così Tuttosport nelle pagine dedicate ai rossoneri. Lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro per Mike Maignan, che ha lasciato il ritiro con la selezione francese per tornare subito a Milano e iniziare le terapie per tornare prima e al meglio. Nel frattempo, al suo posto, in lista Champions è stato inserito Tatarusanu, che prenderà il posto dell'ex Lille.