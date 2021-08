Maignan-Florenzi-Giroud, Tuttosport: "È il triangolo delle novità"

"È il triangolo delle novità", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport riferendosi ai tre volti nuovi del Milan: il portiere Mike Maignan, l’esterno Alessandro Florenzi e l’attaccante Olivier Giroud. Tutti e tra saranno a Marassi per la prima sfida ufficiale della stagione contro la Sampdoria: i due francesi scenderanno in campo dall’inizio, mentre l’ex Roma partirà dalla panchina e potrebbe trovare spazio a gara in corso.