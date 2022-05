Maldini sul mercato: "Servono investimenti. Origi? Trattativa indirizzata. Abbiamo seguito Botman"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Paolo Maldini nella lunga intervista rilasciata sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha fatto il punto anche sul mercato. Dapprima ha specificato quale dovrebbe essere la strategia da seguire per aprire un ciclo che sia vincente non solo in Italia ma anche in Europa: "Oggi il Milan con una visione strategica di alto livello può andare a competere il prossimo anno con le più grandi. Se invece si scegliesse una visione di mantenimento, senza investimenti, senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo tra le migliori sei o sette squadre in Italia per tentare di rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions. Per questo è il momento che la proprietà, Elliott o quella che potrebbe arrivare, chiuda il triennio e capisca che strategia vuole per il futuro. Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions". E non sono mancati i nomi: "Stiamo parlando con Origi e la cosa è molto ben indirizzata. Botman? L’abbiamo seguito, ma di giocatori validi in quel ruolo ce ne sono molti".