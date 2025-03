Max è già indiavolato. La Gazzetta: "Allegri carico. La rosa gli piace e vuole vincere"

Il Milan non si può permettere di sbagliare la scelta dell'allenatore nella prossima stagione. C'è bisogno di ripartire, ed è per questo che dopo la nomina del direttore sportivo si punterà su un profilo esperto che conosca già molto bene la Serie A. Profili che rispondono a questo identikit non ce ne sono, o meglio, uno c'è, ed è Massimiliano Allegri.

Fermo dopo l'ultima burrascosa esperienza sulla panchina della Juventus, il livornese è deciso e pronto a tornare a mettersi in gioco anche per un senso di rivalsa personale. Rifiutate Al-Ahli, Roma e West Ham, l'ex bianconero vuole sedersi sulla panchina di una grande d'Europa, che a questo punto potrebbe essere proprio il Milan.

Sul futuro dell'allenatore italiano La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Allegri carico. La rosa gli piace e vuole vincere". L'idea di tornare in rossonero lo stuzzicherebbe, convinto che le condizioni che ritroverebbe in quel di Milanello gli permetterebbero di lavorare senza troppi intoppi e probelmi.