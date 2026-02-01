Maxi Milan. La Gazzetta: "Maignan firma a vita. Mateta contro il tempo"

MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Dopo venerdì anche quella di ieri è stata una giornata frenetica dalle parti di Casa Milan. Tra il rinnovo di Mike Maignan e le ultime su Jean-Philippe Mateta c'è stato parecchio lavoro da fare dalle parti del quarto piano di via Aldo Rossi. Ovviamente la notizia più importante non riguarda la brusca frenata nelle trattative per l'attaccante francese, bensì il rinnovo a vita del portiere, che ha deciso di legarsi fino al 2031 al club rossonero. 

Non a caso questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di Maxi Milan, titolando in prima pagina "Maignan firma a vita. Mateta contro il tempo", anche perché mancano poco meno di 48 ore alla fine del calciomercato e c'è bisogno di sbrigarsi se si vuole far rientrare tutto entro la dead line. 