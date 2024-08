Mediana in costruzione. La Gazzetta: "Un francese in mezzo. Sarà Rabiot o Koné?"

Le ultime 48 ore di calciomercato del Milan non saranno puntate solamente sulla definizione dello scambio Saelemaekers-Abraham, ma anche sull'aggiungere un ulteriore rinforzo a centrocampo. Anche i questo caso, scrive La Gazzetta dello Sport, i due nomi forti arrivano entrambi da Oltralpe: il primo è Adrien Rabiot, ancora svincolato dopo essersi separato dalla Juventus lo scorso 30 giugno, mentre il secondo Manu Koné, in uscita dal Borussia Monchengladbach e per il quale il Milan, e la Roma, sarebbe pronto a mettere sul tavolo delle trattativa un'offerta da 15 milioni di euro netti.

Le idee ci sono, un po' meno la manovra d'azione, che in questo caso è quello che conta di più. Stando a la rosea, sempre per la delicata e complicata questione relativa alle liste, il Milan non può fare nessuno dei due senza che prima non esca qualcuno. Il principale indiziato è da oramai settimane Ismael Bennacer. ma l'impressione è che alla fine l'algerino possa rimanere in rossonero impedendo al Diavolo di regalare a Paulo Fonseca un volto nuovo in mediana.