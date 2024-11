Mercato e le parole di Ibra: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Con la sosta che sta per prendere il sopravvento, e l'Italia che si gioca molto in Nations League, ma anche con le ATP Finals di tennis in corso a Torino con il milanista Jannik Sinner grande protagonista, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi lasciano poco spazio al calcio di club e nel caso specifico al Milan che, comunque, riesce a far parlare di sè in quasi tutte le testate.

La Gazzetta dello SportM in taglio laterale indica due possibili nomi per il mercato di gennaio e per andare a rinforzare il centrocampo: "Milan, non solo Frendrup. In lista c'è anche Belahyane". Il Corriere dello Sport in taglio basso riporta le parole di Zlatan Ibrahimovic che ha parlato a Magazine Champions League: "Credo nel Milan, vogliamo fare la storia. Puntiamo ad alzare altri trofei. Pulisic e Reijnders straordinari". Tuttosport non si occupa di Milan, mentre il QS riprende le parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta in risposta a quelle di quello rossonero Paolo Scaroni: "A Scaroni auguro la seconda stella".