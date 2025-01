Mercato, la Gazzetta sulla Juve: "Tomori si fa in salita, vuole restare al Milan"

vedi letture

Oggi inizia il calciomercato, sessione invernale, e le trattative inizieranno a prendere realtà: si potranno concludere affari da qui al prossimo mese, fino al 3 febbraio 2025. Tutto può cambiare nell'arco di 31 giorni ma tutto può assumere nuove sfumature anche in pochissime ore come sta accadendo alla situazione legata a Fikayo Tomori. Il centrale inglese con Fonseca è finito ai margini della formazione rossonera ma ora con l'arrivo di Sergio Conceicao le cose potrebbero cambiare: l'allenatore vuole studiare tutta la rosa, il giocatore vuole mettere sul tavolo le sue carte.

Oggi la Gazzetta dello Sport è molto chiara parlando del tema dal punto di vista della Juventus, squadra che aveva fatto sentire il maggiore interesse per il calciatore rossonero: "Tomori si fa in salita, vuole restare al Milan". Ciò non vuol dire che al 100% Tomori rimarrà a Milano ma sicuramente lo farà per questa prima parte: se poi con l'avvicinarsi di febbraio anche Conceicao tenderà a confermare le scelte di formazione difensive fatte anche dal connazionale Fonseca, ecco che Fikayo potrebbe anche tornare sui propri passi.