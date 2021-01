Mercato Milan, Corriere della Sera: "Simakan e Zaccagni gli obiettivi"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina fa il punto sulle strategie di mercato del Milan a gennaio. Per quanto riguarda il reparto di difesa, il nome su cui si sono intensificati i contatti è Simakan dello Strasburgo: c’è già l’accordo con il ragazzo, manca l’intesa con il club francese che chiede 18 milioni. Per il centrocampo piace Kouadio Konè, mediano del Tolosa, valutato 15 milioni di euro. Nelle ultime ore, infine, è emerso un interessamento da parte del Milan nei confronti di Mattia Zaccagni. In realtà è il manager del giocatore, spinto dal desiderio di scatenare un’asta con il Napoli, ad averlo proposto ai rossoneri.