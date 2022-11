Mercato Milan, Gazzetta: "Adli via per crescere. Balo-Touré fa cassa, assist per il Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al possibile mercato invernale del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Adli via per crescere. Ballo-Touré fa cassa, assist per il Diavolo". Per far spazio ad uno tra Aouar e Ziyech, i rossoneri devono chiudere prima delle cessioni. Adli potrebbe andare in prestito in qualche club italiano o europeo per giocare con continuità, mentre la cessione di Balo-Touré potrebbe portare almeno 5 milioni di euro nelle casse milaniste. Verso l'addio definitivo anche Bakayoko, il cui prestito dal Chelsea potrebbe essere interrotto con sei mesi di anticipo.