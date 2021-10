Mercato Milan, Gazzetta: "Alvarez strega l'Argentina e gli 007 rossonero lo seguono"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Alvarez strega l'Argentina e gli 007 rossonero lo seguono". L'attaccante classe 2000 si sta mettendo in mostra in patria (10 gol in 16 turni di campionato) e il club di via Aldo Rossi ha mandato i suoi emissari per seguirlo da vicino nel match contro il San Lorenzo, nel quale Julian ha segnato una tripletta.